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Reuters узнало о позиции Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+

Экономика » Сырье » Нефть

Саудовская Аравия готова поддержать предложение сохранить действующие ограничения на май и июнь, в том числе продлить своё добровольное сокращение добычи, для предотвращения снижения цен на "чёрное золото".

Reuters узнало о позиции Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

Как сообщил источник, Саудовская Аравия готова принять такое решение, поскольку пока не наблюдается достаточно сильный спрос на нефть, поэтому необходимо предотвратить снижение цен на неё.

Соглашение ОПЕК+ об ограничении производства нефти де-факто действует с 2017 года. В 2020 году договор пришлось обновить из-за пандемии коронавируса. С мая 2020 года добычи нефти была сокращена на 9,7 млн баррелей в сутки.

По мере восстановления спроса на "чёрное золото" ограничения корректировались. Так, в марте 2021 года производство нефти было сокращено на 7,05 млн баррелей в сутки. На следующий месяц запланировано сокращение на 6,9 млн баррелей в сутки, с учётом добровольного дополнительного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 млн и 7,9 млн баррелей в сутки соответственно.

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Автор: Анастасия Гостищева
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