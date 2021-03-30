Единый федеральный реестр сведений о банкротстве подсчитал, сколько россиян смогли бесплатно и не через суд признать себя банкротами.
Упрощённой процедурой смогло воспользоваться менее 300 человек, сообщает "РБК" со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс).
Напомним, с 1 сентября 2020 года россияне с долгами от 50 тысяч до 500 тысяч рублей могут признать себя банкротами по упрощённой схеме, подав заявление в многофункциональный центр (МФЦ). При этом у него не должно быть никакого имущества, а отношении него должно быть закончено исполнительное производство по этой причине. При соблюдении этих условий процедура банкротства длится в течение шести месяцев, после чего все долги списываются.
Как оказалось, бесплатно были признаны банкротами всего 283 россиянина или 14,5% от общего числа подавших заявления в сентябре 2020 года. В целом в сентябре прошлого года в МФЦ поступило 1,9 тысячи заявлений о банкротстве. До рассмотрения дошло только 400 обращений. Таким образом, положительное решение было принято только в 73,8% случаев.
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