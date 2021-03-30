Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Крым — Канаде и Австралии: спасибо за рекламу через санкции
Россияне стали меньше покупать маски
Сборная России сыграет со Словакией в отборочном турнире ЧМ-2022
Президента Южной Кореи назвали "американским попугаем"
В правительстве прокомментировали данные о грядущем росте цен на молоко
"Контакты идут": Песков оценил отношения России и Молдавии
Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"
Рубль, демпфер, рынок: в Минэнерго разъяснили, почему дорожает бензин
Песков: по Минским соглашениям не удалось продвинуться ни на йоту

Стало известно, сколько россиян смогли бесплатно обанкротиться

Экономика » Финансы » Деньги

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве подсчитал, сколько россиян смогли бесплатно и не через суд признать себя банкротами.

Стало известно, сколько россиян смогли бесплатно обанкротиться

Упрощённой процедурой смогло воспользоваться менее 300 человек, сообщает "РБК" со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс).

Напомним, с 1 сентября 2020 года россияне с долгами от 50 тысяч до 500 тысяч рублей могут признать себя банкротами по упрощённой схеме, подав заявление в многофункциональный центр (МФЦ). При этом у него не должно быть никакого имущества, а отношении него должно быть закончено исполнительное производство по этой причине. При соблюдении этих условий процедура банкротства длится в течение шести месяцев, после чего все долги списываются.

Как оказалось, бесплатно были признаны банкротами всего 283 россиянина или 14,5% от общего числа подавших заявления в сентябре 2020 года. В целом в сентябре прошлого года в МФЦ поступило 1,9 тысячи заявлений о банкротстве. До рассмотрения дошло только 400 обращений. Таким образом, положительное решение было принято только в 73,8% случаев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Сборная России сыграет со Словакией в отборочном турнире ЧМ-2022
Президента Южной Кореи назвали "американским попугаем"
Эксперты объяснили, почему Жириновский остается в ЛДПР до выборов
В правительстве прокомментировали данные о грядущем росте цен на молоко
"Контакты идут": Песков оценил отношения России и Молдавии
Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"
Рубль, демпфер, рынок: в Минэнерго разъяснили, почему дорожает бензин
Песков: по Минским соглашениям не удалось продвинуться ни на йоту
Число коррупционных преступлений в России за два месяца выросло на 12%
Ким Ё Чжон поражается "цинизму" южнокорейского лидера
Популярное
Прибалтика
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.

Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Прибалтика
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Мир. Новости мира
Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение
Экономика и бизнес
Курс на бедность: россияне посчитали "реальный" прожиточный минимум
Вячеслав Шпаковский Загадка кальдеры мыса Макрониссос Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Аккаунт Dolce & Gabbana проверят на пропаганду ЛГБТ Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Мир. Новости мира
Как Молдавия не получила 60 млн евро: объясняет Майя Санду
Как получить пассивный доход
Деньги
Как получить пассивный доход
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников