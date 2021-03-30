Россияне стали меньше покупать маски

С марта 2020 года средний чек покупки медицинских масок сократился более чем в три раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического ресурса "Платформы ОФД", обрабатывающего свыше 44 млн чеков ежедневно.

Так, в марте 2021 года средний чек покупки медицинских масок составлял 58 рублей против 220 рублей в марте 2020 года. За год показатель сократился на 73,7%, по сравнению с предыдущим месяцем — на 10,5%.

Объём продаж медицинских масок снизился на 49%, но в натуральном выражении (в штуках) — вырос на 15%.

За неполный квартал 2021 года объём продаж в денежном выражении снизился на 35%, в натуральном выражении — на 5%.

Снижение чека происходило постепенно в течение всего прошедшего года. После ослабления карантинных ограничений процесс ускорился.

В 2020 году растущая заболеваемость коронавирусом вызвала дефицит медицинских масок в России и рост цен на них. Так, в феврале прошлого года в Москве маски подорожали на 900%, ещё в некоторых регионах был зафиксирован двукратный рост. 4 марта 2020 года власти ограничили экспорт медицинских масок, а производители перешли на работу без выходных, что и позволило стабилизировать ситуацию.