Покупатели и продавцы смогут решать споры в интернете

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о защите прав потребителей, которые позволят покупателям и продавцам урегулировать споры в досудебном порядке — через специальный онлайн-сервис.

Согласно поправкам, потребители смогут отправить через сервис претензии и свои требования, а продавец будет обязан рассмотреть их и отреагировать. При этом потребители получат возможность видеть ход рассмотрения своей претензии.

Порядок дистанционного рассмотрения споров определит правительство.

Онлайн-сервис будет бесплатным для всех участников спора. К спору смогут привлекать экспертов и независимых специалистов.

При этом россияне получат возможность предъявлять претензии не только к российским продавцам, но и их зарубежным коллегам. Предполагается, что интересы иностранных юридических лиц будут представлять выбранные ими организации.

Аналогичный онлайн-сервис работает в Европе с 2016 года на платформе ODR, оператором которой выступает Европейская комиссия. Подобная инициатива реализована и в Канаде — онлайн-арбитраж рассматривает споры на сумму до $5 тысяч.