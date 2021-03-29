Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о защите прав потребителей, которые позволят покупателям и продавцам урегулировать споры в досудебном порядке — через специальный онлайн-сервис.
Согласно поправкам, потребители смогут отправить через сервис претензии и свои требования, а продавец будет обязан рассмотреть их и отреагировать. При этом потребители получат возможность видеть ход рассмотрения своей претензии.
Порядок дистанционного рассмотрения споров определит правительство.
Онлайн-сервис будет бесплатным для всех участников спора. К спору смогут привлекать экспертов и независимых специалистов.
При этом россияне получат возможность предъявлять претензии не только к российским продавцам, но и их зарубежным коллегам. Предполагается, что интересы иностранных юридических лиц будут представлять выбранные ими организации.
Аналогичный онлайн-сервис работает в Европе с 2016 года на платформе ODR, оператором которой выступает Европейская комиссия. Подобная инициатива реализована и в Канаде — онлайн-арбитраж рассматривает споры на сумму до $5 тысяч.
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