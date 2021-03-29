ВШЭ допустила рост российской экономики

Рост российской экономики по итогам текущего года может составить 3,5%, считают эксперты Высшей школы экономики. Февральский прогноз предусматривал рост ВВП на 2,8%.

Как говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" Института "Центр развития" НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ), прогноз по ВВП увеличен на фоне роста цен на нефть выше ожиданий и тенденции к ослаблению карантинных мер.

"С учётом заметного превышения нефтяных цен в феврале-марте над прогнозными и тенденции к ослаблению эпидемиологических ограничений рост российской экономики в 2021 году может достичь примерно 3,5% с последующим замедлением до 2% к 2023 году", — поясняют авторы бюллетеня. Хотя медленный темп вакцинации, по их мнению, будет оказывать сдерживающее влияние.

В этом году мировые цены на нефть марки Brent поднимались на 37,8%, до $71,4 за баррель, что является максимумом с января 2020 года.

В обзоре также отмечается, что предварительные данные Росстата зафиксировали заметное повышение экономической активности в феврале. Положительную динамику продемонстрировали все отрасли, включая потребительские, которые играют огромную роль.

Официальный прогноз Министерства экономического развития предусматривает рост экономики на 3,3%, Центробанка — на 3-4%. Оба прогноза традиционно будут пересмотрены весной.