Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия приступит к вакцинации животных от коронавируса
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Покупатели и продавцы смогут решать споры в интернете
Тренер словаков больше всего боится Дзюбу
В Красноярске священнослужителя мечети обвиняют за призывы к терроризму
Российские военные самолеты пролетели над странами НАТО
Как выгодно продать автомобиль
Двух сотрудников Минпромторга заподозрили во взятке
Премия "За верность науке" в России получит рекордное число заявок

ВШЭ допустила рост российской экономики

Экономика » Прогнозы и статистика

Рост российской экономики по итогам текущего года может составить 3,5%, считают эксперты Высшей школы экономики. Февральский прогноз предусматривал рост ВВП на 2,8%.

ВШЭ допустила рост российской экономики

Как говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" Института "Центр развития" НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ), прогноз по ВВП увеличен на фоне роста цен на нефть выше ожиданий и тенденции к ослаблению карантинных мер.

"С учётом заметного превышения нефтяных цен в феврале-марте над прогнозными и тенденции к ослаблению эпидемиологических ограничений рост российской экономики в 2021 году может достичь примерно 3,5% с последующим замедлением до 2% к 2023 году", — поясняют авторы бюллетеня. Хотя медленный темп вакцинации, по их мнению, будет оказывать сдерживающее влияние.

В этом году мировые цены на нефть марки Brent поднимались на 37,8%, до $71,4 за баррель, что является максимумом с января 2020 года.

В обзоре также отмечается, что предварительные данные Росстата зафиксировали заметное повышение экономической активности в феврале. Положительную динамику продемонстрировали все отрасли, включая потребительские, которые играют огромную роль.

Официальный прогноз Министерства экономического развития предусматривает рост экономики на 3,3%, Центробанка — на 3-4%. Оба прогноза традиционно будут пересмотрены весной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Покупатели и продавцы смогут решать споры в интернете
Тренер словаков больше всего боится Дзюбу
В Красноярске священнослужителя мечети обвиняют за призывы к терроризму
Российские военные самолеты пролетели над странами НАТО
Как выгодно продать автомобиль
ВШЭ допустила рост российской экономики
Двух сотрудников Минпромторга заподозрили во взятке
Премия "За верность науке" в России получит рекордное число заявок
Прыгун с трамплина Танде вышел из комы после падения
Скончалась главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко
Популярное
Прибалтика
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.

Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Здоровье и профилактика
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Российский шоу-бизнес
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Здоровье и профилактика
Развеян главный миф о пользе молока
Вячеслав Шпаковский Загадка кальдеры мыса Макрониссос Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Аккаунт Dolce & Gabbana проверят на пропаганду ЛГБТ Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Фанатка ворвалась в номер Егора Крида
Российский шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на обвинения Ксении Собчак
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Северная Америка
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников