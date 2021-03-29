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Тинькофф Банк подал иск против МТС

Экономика » Финансы » Банки

Тинькофф Банк подал иск о взыскании более 1,1 млрд рублей с МТС, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Третьей стороной по иску значится Федеральная антимонопольная служба.

Тинькофф Банк подал иск против МТС

Как сообщает РБК, компания МТС не согласна с исковыми требованиями банка и планирует отстаивать свою позицию в суде.

Ожидается, что Тинькофф Банк направит аналогичные претензии другим операторам сотовой связи.

Как уточняет издание, речь идёт о том, что МТС и другие операторы понижали стоимость SMS-рассылок для банков с государственным участием.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала данный факт дискриминационным, причём претензии у ФАС были ко всем операторам "большой четвёрки". Поэтому у Тинькофф Банка есть основания для подачи иска ко всем операторам сотовой связи.

Как следует из копии искового заявления банка к МТС, из-за противоправных действий понесены убытки. Тинькофф Банк утверждает, что оператор злоупотреблял доминирующим положением и устанавливал высокие цены на услуги SMS-рассылки, а также создавал "дискриминационные условия".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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