Предприниматели могут работать на рынках без касс только в том случае, если они продают товары собственного производства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФНС.

"Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате сейчас некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории", — говорится в сообщении ведомства.

"Поправки в законодательство снимают эти двойные стандарты. Кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров", — отмечает ФНС.