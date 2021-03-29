Предприниматели могут работать на рынках без касс только в том случае, если они продают товары собственного производства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФНС.
"Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате сейчас некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории", — говорится в сообщении ведомства.
"Поправки в законодательство снимают эти двойные стандарты. Кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров", — отмечает ФНС.
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