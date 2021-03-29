Кудрин объяснил разницу между зарплатами бюджетников Запада и России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин признал, что уровень зарплат бюджетников в России и на Западе "разительно отличается". Но решить эту проблему, просто повысив российским бюджетникам зарплату, не получится.

По его словам, доля зарплат бюджетников в ВВП зарубежных стран больше, но и производительность труда там выше, сообщает РИА "Новости".

"Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны", — объяснил Кудрин.

При этом он отметил, что только единицы стран позволили себе вывести заработную плату учителей на уровень средней по экономике.

Глава Счётной палаты считает, что нельзя решить эту проблему неравенства, просто повысив зарплаты российским учителям и медикам, оставив сами системы образования и здравоохранения без изменений.

Кудрин обратил внимание на то, что в России "очень низкие в среднем компетенции после выхода из школы" по сравнению с другими странами. Поэтому нужно работать над качеством работы учителей, их влиянием на экономику и производительность труда. "Просто повышение и выравнивание не решит полностью проблем", — уверен Кудрин.