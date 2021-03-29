Как получить пассивный доход

Как объяснил "Правде.Ру" финансовый и биржевой аналитик Степан Демура, пассивный доход — это получение процентов с доходов без приложения каких-либо усилий.

Простейший способ получить пассивный доход — обменять рубли на доллары. Ежегодный пассивный доход будет идти за счёт переоценки. "В среднем вы где-то будете получать 20-30%, правда, в рублях", — считает Демура.

Впрочем, аналитик уточнил, что "в какой-то год" доход будет меньше. Но получать его вы будет ежегодно, потому что "рубль обесценивается по отношению к доллару постоянно". При этом сумма в долларах останется неизменной. Но доход, полученный в рублях, вы сможете снимать. Это "пассивный доход в чистом виде от переоценки актива".

Финансовый аналитик добавил, что когда в 2007–2008 годах все покупали недвижимость, акции с облигациями, нужно было просто купить доллары.

Ещё одним источником пассивного дохода могут стать драгоценные металлы. Правда, те же инвестиции в золото должны быть долгосрочными. "Сейчас не очень понятная ситуация с золотом", — подчеркнул Демура. Но если формировать портфель на пять-десять лет, то золото — отличный вариант, поскольку "при таком темпе условного печатания денег Центробанками", валюты будут обесцениваться, а золото — расти в цене".