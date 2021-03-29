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Кудрин предложил выплачивать пособия всем нуждающимся

Экономика » Финансы » Деньги

Правительству следует рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их всем нуждающимся, а не только семьям, в которых есть дети. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Счётной Палаты Алексея Кудрина.

Кудрин предложил выплачивать пособия всем нуждающимся

На заседании Совета Федерации Кудрин заявил, что только так можно снизить уровень бедности в соответствии с задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным.

Глава Счётной палаты рассказал, что аудиторы проанализировали действующие меры поддержки и рассмотрели возможности по их увеличению. Как оказалось, даже если распространить выплаты социальных пособий на детей в возрасте до 17 лет, то не всегда семья сможет покинуть зону бедности. Это связано с тем, что размер пособия не всегда позволяет перекрыть дефицит в семейном бюджете.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство", — сказал Кудрин.

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Автор: Анастасия Гостищева
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