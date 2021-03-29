Кудрин предложил выплачивать пособия всем нуждающимся

Правительству следует рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их всем нуждающимся, а не только семьям, в которых есть дети. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Счётной Палаты Алексея Кудрина.

На заседании Совета Федерации Кудрин заявил, что только так можно снизить уровень бедности в соответствии с задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным.

Глава Счётной палаты рассказал, что аудиторы проанализировали действующие меры поддержки и рассмотрели возможности по их увеличению. Как оказалось, даже если распространить выплаты социальных пособий на детей в возрасте до 17 лет, то не всегда семья сможет покинуть зону бедности. Это связано с тем, что размер пособия не всегда позволяет перекрыть дефицит в семейном бюджете.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство", — сказал Кудрин.