Самозанятые смогут получать льготные кредиты через портал госуслуг

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что упростил порядок предоставления льготных кредитов самозанятым россиянам: заявки они смогут подавать через портал госуслуг. Об этом он сообщил на совещании со своими заместителями.

Соответствующая возможность появится "до конца года", пообещал Мишустин. Полученные средства самозанятые смогут потратить "на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств".

Также через портал госуслуг можно будет подать заявку на "льготную лизинговую поддержку". Как пояснил глава правительства, "это поможет им без лишних затрат расширить или модернизировать своё производство".

В целом Мишустин отметил "существенное" расширение перечня государственных услуг, которые можно будет получить на соответствующем портале. К ним относится, в том числе, "выписка о наличии вклада в банке, которая необходима для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации".

"Все эти изменения значительно упростят и ускорят получение государственных услуг", — уверен премьер.