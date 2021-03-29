Банк БРИКС выдаст России кредит на борьбу с коронавирусом

Россия получила одобрение кредита от совета директоров Нового банка развития, созданного странами БРИКС, в размере $1 млрд. Деньги могут потратить на выплаты медицинским работникам, ведущим борьбу с эпидемией коронавируса.

Как говорится на сайте Банка БРИКС, одобренные денежные средства могут быть направлены на "финансирование мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая ранее осуществленные выплаты медицинским работникам". Стимулирующие выплаты будут осуществляться врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу.

По мнению Министерства финансов РФ, условия займа довольны привлекательны, поэтому ведомство направит в правительство предложение принять помощь Банка БРИКС.

Минфин рассчитывает, что кредитные средства помогут компенсировать расходы федерального бюджета 2020 года, понесённые на выплаты стимулирующего характера медикам, борющимся с коронавирусом.

В прошлом году на стимулирующие выплаты медикам из резервного фонда правительства было выделено 24,6 млрд рублей.