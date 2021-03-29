Минфин может предложить изменить ставку НДС для предприятий общепита

Минфин РФ прорабатывает предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита, решение будет принято по итогам анализа, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе министерства.

"Предложения по корректировке налогового режима для общепита от бизнеса и экспертного сообщества поступили в Минфин России и в настоящее время прорабатываются с заинтересованными сторонами. Решение о целесообразности изменений будет принято по итогам проведенного анализа", — сказали в министерстве.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в конце января предлагал снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли.