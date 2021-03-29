Минтруд назвал средний размер пенсии

Средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Ольгу Баталину.

За пять лет этот показатель вырос более чем на 24%. В 2016 году средний размер пенсии составлял 12 673 рубля.

По словам заместителя руководителя Пенсионного фонда Сергея Чиркова, удаётся обеспечить рост пенсии выше уровня инфляции. Он сообщил, что средний размер выплат по старости неработающим пенсионерам составляет 17 536 рублей.

Страховые пенсии в этом году были проиндексированы на 6,3%, социальные пенсии — будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля.

Ранее руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина заявила, что откладывать пенсию необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, оптимально — с 30-35 лет. Тогда к старости у граждан будут накопления, и им не придётся влачить существование на прожиточный минимум, который всегда будет выплачивать государство.