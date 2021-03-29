Эксперты предварительно оценили ущерб, нанесённый мировой экономике перебоями в поставках из-за застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза. Об этом сообщает "Лента. ру" со ссылкой на исследование Euler Hermes.
По расчётам экспертов, в 2021 году потери могут составит сотни миллиардов долларов.
Только мировой торговли "суэцкая пробка" обойдётся в $6-10 млрд, поскольку на канал приходится около 13% от всех международных поставок. Каждая неделя блокировки приводит к снижению годовых темпов роста мировой торговли на 0,2-0,4 процентного пункта.
Эксперты обратили внимание, что блокировка Суэцкого канала — не единственное препятствие для мировой торговли. С начала 2021 года перебои наблюдаются из-за нехватки контейнеров и дефицита полупроводников. Всё это вместе взятое может сократить реальный прирост международной торговли на 1,4 процентного пункта или примерно $230 млрд.
Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале в середине прошлой недели, что привело к закрытию прохода и скоплению судов в этом месте. Сегодня судно удалось снять с мели, навигация должна возобновиться через несколько часов.
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