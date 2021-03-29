Лимиты на количество кредитов не затронут граждан

Госдума опровергла информацию о подготовке закона, который ограничит выдачу кредитов населению. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ограничения будут действовать исключительно для банков. Об этом сообщает Телеканал "360".

Аксаков пояснил, что новый законопроект наделяет Центробанк полномочиями вводить подобные ограничения только в отношении банков, которые уже выдали большой объём кредитов закредитованным гражданам. Тем самым, регулятор сможет пресечь дальнейшую выдачу высокорискованных кредитов.

С одной стороны законопроект направлен на сохранение устойчивости банков, а с другой — нужен, чтобы не увеличивать закредитованность граждан, рассказал Аксаков.

"Например, у банка много кредитов, выданных гражданам с высокой долговой нагрузкой. Если у них доля кредитов в портфеле 80% сверхзакредитованных граждан, то для таких банков, чтобы они не вели дальше такую же рискованную политику, будет ограничено количество выдачи обеспеченных кредитов", — объяснил Аксаков.

Отметим, что речь идёт о законопроекте, внесённом в Госдуму ещё на прошлой неделе.