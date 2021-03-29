Оптимумом по минимуму: что важно учесть в вопросе доходов населения

Необычный статистический "разрыв" зафиксировали эксперты "Левада-Центра" (согласно решению Минюста РФ, считается иностранным агентом). Россияне уверены, что нижняя граница прожиточного минимума должна "пролегать" по сумме в 24 600 рублей, а власти "настаивают" на 11 653 рублях.

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Почему возникают такие "разрывы"? Как считать размер прожиточного минимума, чтобы все в итоге остались довольны? Свою оценку ситуации для "Правды.Ру" дала член Общественной палаты РФ, директор Автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" (АСИ) Елена Тополева-Солдунова.

Вопрос методик: почему "разошлись" цифры

Эксперт отмечает: указать конкретную цифру очень сложно, потому что изменилась методика расчёта, применяемая Минтрудом. По идее, новая методика должна более достоверно отражать реальное положение дел, опираясь в том числе на то, что именно нужно для обеспечения нормального качества жизни.

"Мы на Общественном совете тоже обсуждали эту реформу изменения расчёта прожиточного минимума. Конечно, надо оценивать, насколько хорошо новая методика будет отражать реальные потребности населения, реальный прожиточный минимум", — уточняет Тополева-Солдунова.

Ситуация же с официальными данными и с данными "Левада-Центра" неоднозначна. В первую очередь как раз из-за разницы методик подсчёта.

"Нужно точно разбираться, как что считали, сравнить с тем, как считает Минтруд, какая там методика расчёта, и как считал "Левада-Центр". Поэтому тут, конечно, сложно сказать", — считает Тополева-Солдунова.

Оптимумом по минимуму: что и как важно рассчитать

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Логично, что в данном случае работает принцип "чем больше, тем лучше".

"11 000 — это совсем уже минимум, понятное дело. И более того, эксперты давно предлагают считать не прожиточный минимум, а переходить постепенно на другую систему подсчёта, когда рассчитывается оптимум, а не минимум, сколько нужно, может быть, не человеку, а семье. Какие-то оптимальные финансовые ресурсы, которые необходимы семье для того, чтобы не просто выжить, а для того, чтобы было обеспечено нормальное качество жизни", — разъясняет Тополева-Солдунова.

Естественно, цифры при таком подходе будут разниться. Одно дело — посчитать такую сумму, при получении которой человек, что называется, не умрёт с голоду. А другое — учесть множество дополнительных факторов: от разнообразия в питании до расходов на секции для детей.

"Но при этом мы же понимаем, что эта величина [прожиточный минимум] - основа очень многих других выплат, пособий. Из расчёта этой величины рассчитываются очень многие размеры льгот для россиян. Поэтому "разгонять" данный показатель тоже невозможно. Потому что бюджетная система может не выдержать, очень важно найти баланс", — резюмирует Тополева-Солдунова.