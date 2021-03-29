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Бизнес протестует против ужесточения льготного кредитования

Экономика » Правила игры » Бизнес

Бизнес негативно воспринял идею Министерства экономического развития РФ ужесточить условия льготного кредитования. Это может привести к сокращению численности малого и среднего бизнеса.

Бизнес протестует против ужесточения льготного кредитования

Помимо того, что из-за повышения ключевой ставки выросла "стоимость" льготных кредитов, Минэкономразвития решило сузить круг получателей субсидированных займов, сообщают "Известия".

Так, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что нужно вернуться к фокусу на инвестиционных кредитах и оставить кредиты на пополнение оборотных средств только для нескольких сфер.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что любое ужесточение условий льготного кредитования негативно отразится на малом и среднем бизнесе. Они ссылаются на то, что наиболее пострадавшие отрасли всё ещё находятся в тяжёлом состоянии и эффект от нововведений будет отрицательным. При этом состояние бюджета и размер государственного долга позволяют продолжать льготное кредитование на действующих условиях.

В то же время другие эксперты считают, что постоянный "допинг" всего бизнеса в виде льготных кредитов нецелесообразен. По их мнению, нужно оставить прежние условия только для сферы услуг и культуры, гостиничного и ресторанного бизнеса.

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Автор: Анастасия Гостищева
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