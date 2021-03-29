Министерство труда и социальной защиты РФ внесло изменения в проект постановления о правилах назначения пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. В результате пособия получат большее число нуждающихся семей.
Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Изменения касаются расчёта имущественной обеспеченности. В обновлённом варианте из расчёта будут исключены доли в собственности, составляющие треть и менее от площади квартиры или дома, а также участки до 1 га, если они расположены в сельской местности.
В большинстве случаев выплаты по новым правилам произведут в конце апреля — начале мая текущего года, прогнозируют в Минтруде.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2021 года меняется подход к правилам назначения пособий на детей от трёх до семи лет, выплачивающихся малообеспеченным семьям. Данная мера поддержки была введена в июне 2020 года. Теперь она станет более адресной. Новые правила позволят отделить реально нуждающихся граждан от тех, кто только формально попадает в эту категорию.
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