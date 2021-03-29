Ставки по вкладам вернутся к 10% не скоро и может быть никогда

Чтобы ставки по вкладам вернулись к 10% и более, нужна "одна из двух причин, а лучше — обе". Об этом в беседе с "Правдой.Ру" рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.

Во-первых, ключевая ставка должна очень сильно вырасти. Центробанк должен повысить её с 4,5% до 10%, "а лучше и выше".

Во-вторых, банки должны испытывать острую потребность в ликвидности, чтобы был смысл привлекать дорогое финансирование.

При этом высокая доходность — это, как правило, явление временное и недолговечное. При этом банки, повышая ставки по вкладам, вынуждены платить эти проценты в течение длительного времени.

Поэтому, чтобы ставки по вкладам вернулись к 10% и более, "нужно, чтобы прямо очень много срослось, в одну точку слилось", указывает финансист.

По словам Брагина, это может произойти только в случае существенного ускорения инфляции. "Причём ЦБ должен потерять контроль над этой инфляцией". А инфляция должна достичь, например, 15% (речь идёт об официальной инфляции, рассчитываемой Росстатом). В итоге регулятор повысит ключевую ставку до 15% и выше.

"Вот тут вполне возможно, что ставки по депозитам будут на указанных уровнях — двузначные", — резюмировал эксперт.