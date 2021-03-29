Минфин России совместно с Федеральной налоговой службой подготовили предложения для устранения нарушений правил использования контрольно-кассовой техники на рынках, усиление контроля позволит защитить права потребителей и снизит оборот нелегальной торговли, сообщает пресс-служба министерства.
Минфин отмечает, что задачу усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках поставил президент, так как в их деятельности были выявлены существенные нарушения.
"Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов. Также отсутствует "прослеживаемость" товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж. В результате осуществляется продажа нелегальной/санкционной, а также контрафактной продукции, что может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности здоровья потребителей", — говорится в сообщении.
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