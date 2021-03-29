В Минфине объяснили намерение усилить контроль за продавцами на рынках

Минфин России совместно с Федеральной налоговой службой подготовили предложения для устранения нарушений правил использования контрольно-кассовой техники на рынках, усиление контроля позволит защитить права потребителей и снизит оборот нелегальной торговли, сообщает пресс-служба министерства.

Минфин отмечает, что задачу усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках поставил президент, так как в их деятельности были выявлены существенные нарушения.

"Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов. Также отсутствует "прослеживаемость" товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж. В результате осуществляется продажа нелегальной/санкционной, а также контрафактной продукции, что может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности здоровья потребителей", — говорится в сообщении.