Эксперт назвал лучшие антиинфляционные активы

В условиях ускорения инфляции лучше всего покупать реальные активы и золото. К реальным активам относятся сырьё и сельхозпродукция.

Об этом РИА "Новости" рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

По его словам, на покупку реальных активов следует направить средства от финансовых активов — акций и облигаций, тем самым уменьшив их долю.

Инвестиции в реальные активы (сырьё и сельхозпродукцию) возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в соответствующие активы. Также интересны, по мнению Ачкасова, вложения в недвижимость.

Лучшим реальным активом, защищающим от инфляции, по его словам, остаётся золото. В текущей ситуации, когда в развитых странах происходит бесконтрольное печатание денег и продолжается многолетнее ослабление доллара США, рост цен на золото станет долгосрочным трендом, уверен он.

Отметим, что ряд других экспертов считают инвестиции в недвижимость далеко не лучшим способом распорядиться сбережениями.