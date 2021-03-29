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Эксперт назвал лучшие антиинфляционные активы

Экономика » Финансы » Деньги

В условиях ускорения инфляции лучше всего покупать реальные активы и золото. К реальным активам относятся сырьё и сельхозпродукция.

Эксперт назвал лучшие антиинфляционные активы

Об этом РИА "Новости" рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

По его словам, на покупку реальных активов следует направить средства от финансовых активов — акций и облигаций, тем самым уменьшив их долю.

Инвестиции в реальные активы (сырьё и сельхозпродукцию) возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в соответствующие активы. Также интересны, по мнению Ачкасова, вложения в недвижимость.

Лучшим реальным активом, защищающим от инфляции, по его словам, остаётся золото. В текущей ситуации, когда в развитых странах происходит бесконтрольное печатание денег и продолжается многолетнее ослабление доллара США, рост цен на золото станет долгосрочным трендом, уверен он.

Отметим, что ряд других экспертов считают инвестиции в недвижимость далеко не лучшим способом распорядиться сбережениями.

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Автор: Анастасия Гостищева
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