При каких условиях инвестор теряет всё

Любые инвестиции, даже самые надёжные, всё равно предусматривают определённый риск, например, инфляционный. Но потерять все деньги на фондовом рынке довольно сложно, если это собственные средства.

Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Пётр Бубнов.

По его словам, очень редко случается, когда актив перестаёт стоит хоть каких-нибудь денег, хотя кредитный риск или риск дефолта существует и для самых надёжных эмитентов.

Чаще всего инвесторы теряют все свои деньги, если используют заёмные средства, ведут так называемую маржинальную торговлю (торгуют с "плечом"). Чем выше "плечо", тем больше вероятность потерять все деньги, указывает Бубнов. Например можно потерять всё, если при "плече" 1/10 рынок подвинется против вас на 10%.

Брокер обычно не допускает такого развития событий и принудительно продаёт активы клиента ("маржин-колл"). Иногда приходится продавать по любой доступной цене, что и приводит к потерям.

Ещё один способ потерять всё - банкротство эмитента, выпустившего акции, которые вы приобрели. Инвесторы занимают только третью очередь кредиторов, и вероятность получить хоть часть вложенных средств близка к нулю.