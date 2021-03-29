Нефть резко подешевела из-за освобождения Суэцкого канала

Мировые цены на нефть снизились сразу после того, как стало известно, что контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели в Суэцком канале. Об этом свидетельствуют данные мировых бирж

Так, к 9:50 мск на Лондонской бирже ICE баррель нефти Brent подешевел на 1,7%, до $63,5. На Нью-Йоркской бирже цены на нефть марки WTI к 9:52 мск снизились на 2,2%, до $59,6 за баррель.

Ранее считалось, что на разблокировку маршрута потребуется несколько недель.

В ночь на понедельник судно, из-за которого в Суэцком канале образовалась "пробка", сняли с мели. Правда, пока неизвестно, когда канал станет свободным для движения.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале в середине прошлой недели. В настоящее время у прохода скопилось около 450 судов. При нормальном состоянии через канал в сутки могут проходить 106 судов.

Ранее Министерство энергетики РФ сообщило, что "пробка" в Суэцком канале почти не повлияла на российский экспорт нефти, поскольку этот маршрут редко используется отечественными компаниями для поставки.