Курс на бедность: россияне посчитали "реальный" прожиточный минимум

Очередные статистические парадоксы дарит нам опрос, проведённые экспертами "Левады-центра" (согласно решению Минюста РФ, считается иностранным агентом). "Реальная" и официальные величины прожиточного минимума стали различаться более чем в два раза.

Итак, сначала официальная цифра: 11 653 рубля. Это прожиточный минимум от российских чиновников (по данным Минтруда). А теперь — цифра от "Левады": 24 600 рублей. Именно такое значение удалось вывести по итогам опроса россиян, попробовавших посчитать минимально "терпимый" прожиточный минимум.

Таким образом, "реальный" прожиточный минимум "оторвался" от официального более чем вдвое. При этом не спасли статистику даже деревни и сёла: там "Леваде" указали в среднем 21 800 рублей.

Интересно, что если наложить цифру "реального" прожиточного минимума на "карту" бедности, то за чертой таковой окажется примерно половина россиян. "Росстат" даёт следующее значение: у 53% граждан страны месячный доход не в силах преодолеть планку в 27 000 рублей. Учитывая налоги, сборы и минимальные платежи, на руках у населения остаётся и того меньше...