Банк России свернет часть "ковидных" послаблений

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".

Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. Так, ЦБ разрешил кредитным организациям с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия выдачи некоторых видов ссуд. Большая часть этих мер действовала до 30 сентября, но затем многие из них решили продлить, особенно те, что касаются формирования резервов по кредитам граждан и бизнеса.

С 1 апреля, в частности, прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Отменяются также рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.