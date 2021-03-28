В России в ближайшее время ожидается волна банкротств. Причиной этого станет решение Банка России отменить послабления для должников, введённые в период острой фазы пандемии коронавируса, считает экономист и член генерального совета "Деловой России" Антон Любич. Об этом он рассказал в беседе с "URA.RU".
"Число должников будет увеличиваться по мере того, как льготы Центробанка будут отменены. Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства", — пояснил экономист, добавив, что некоторые должники все же смогут продержаться какое-то время.
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