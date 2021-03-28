В повседневной жизни россияне не так сильно зависят от курса рубля, как кажется на первый взгляд, рассказал "Российской газете" основатель Frendex Group Руслан Пичугин.
Эксперт пояснил, что на цены в магазинах влияет среднесрочный курс валюты, а не его краткосрочные изменения. Их, по словам специалиста, прописывают заранее в контрактах.
Туристы же сильнее всего страдают от отклонения от средних курсов: так, меняется цена проживания в гостиницах, авиабилетов и некоторых услуг. Похожая ситуация наблюдается и при заказе товаров из-за рубежа. Пичугин подчеркнул, что для остальных товаров и услуг отклонения курса учитывают в базовых показателях инфляции. Исключение составляют лишь производители продуктов питания — значительная часть закупок происходит в долларах.
"Производство продуктов питания — процесс непрерывный. И вот тут как раз можно нарваться на ситуацию, в которой закупка удобрений, семян или какого-то сырья будет произведена по краткосрочному высокому курсу", — пояснил эксперт.
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