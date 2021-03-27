Как вложить деньги с минимальными рисками

Самая простая и доступная инвестиция — это покупка иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Целесообразным представляется держать накопления как минимум в трех валютах — рублях, долларах и евро с большей долей российской валюты", — посоветовал эксперт.

При этом он не рекомендовал открывать банковские депозиты, ведь сейчас они не защищают даже от растущей инфляции.