Самая простая и доступная инвестиция — это покупка иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
"Целесообразным представляется держать накопления как минимум в трех валютах — рублях, долларах и евро с большей долей российской валюты", — посоветовал эксперт.
При этом он не рекомендовал открывать банковские депозиты, ведь сейчас они не защищают даже от растущей инфляции.
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