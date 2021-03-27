Пошлина на экспорт российского подсолнечника с 1 июля составит 50%

Таможенная подкомиссия одобрила плавающую пошлину на подсолнечное масло

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ, она будет действовать в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба министерства экономического развития в субботу. Об этом пишет РИА "Новости".

"Поддержано установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере 1 тысяча долларов, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства "Рейтер"", — говорится в сообщении.

Пошлина на экспорт подсолнечника с июля составит 50%

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу, 26 марта, одобрила решение установить с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов за тонну, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

"На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов США за 1 тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. Данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России", — говорится в сообщении.