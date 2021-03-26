Путин предложил расширить программу туристического кешбэка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сроки программы туристического кешбэка нужно продлить, а также увеличить размер скидки для молодёжи.

В первую очередь, по его словам, нужно "расширить по времени" действие программы, чтобы ею могли воспользоваться школьники и студенты. Также необходимо для них увеличить скидку, поскольку "они нуждаются в поддержке, они же не работают", сообщает ТАСС.

Президент, выступавший на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", добавил, что попросит правительство подумать над этими предложениями.

Путин напомнил, что третий этап программы не будет действовать "тогда, когда у молодых людей, у школьников, студентов каникулы", "а нужно, чтобы работало, как минимум, для этой категории". Президент надеется, что его инициативы будут реализованы и "это поможет сотням тысяч молодых людей познать нашу страну, поездить по ней, попутешествовать".

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал 18 марта 2021 года и закончится 15 июня того же года. В этот период нужно купить поездку и совершить её до конца июня текущего года, оплатив картой "Мир".