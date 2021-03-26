Российские банки придумали, как не возвращать заёмщикам страховку при досрочном погашении кредита — отдельные "представители" банковского рынка оформляют две страховки на один кредит.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Сергея Колганова.
По его словам, некоторые банки разделяют страховку на две части. Одна из них — "обязательная", которая частично возвращается при досрочном погашении кредита. Причём её размер незначителен. И есть вторая часть страховки — "основная", гораздо больше по размеру, и её клиент вернуть не может.
ЦБ уже работает с новой практикой банков по уклонению от соблюдения закона и рассчитывает пресечь её. Напомним, с 1 сентября прошлого года вступил в силу закон, обязывающий банки возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита.
Также Колганов рассказал, что ряд банков практикует навязывание дополнительных услуг "по умолчанию". Они посылают клиенту сообщения с предложением об услуге и, если тот не ответил на него, автоматически её подключают. По мнению сотрудника ЦБ, рассматривать молчание клиента как согласие — неправильно.
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