Некоторые банки стали оформлять по две страховки на один кредит

Российские банки придумали, как не возвращать заёмщикам страховку при досрочном погашении кредита — отдельные "представители" банковского рынка оформляют две страховки на один кредит.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Сергея Колганова.

По его словам, некоторые банки разделяют страховку на две части. Одна из них — "обязательная", которая частично возвращается при досрочном погашении кредита. Причём её размер незначителен. И есть вторая часть страховки — "основная", гораздо больше по размеру, и её клиент вернуть не может.

ЦБ уже работает с новой практикой банков по уклонению от соблюдения закона и рассчитывает пресечь её. Напомним, с 1 сентября прошлого года вступил в силу закон, обязывающий банки возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита.

Также Колганов рассказал, что ряд банков практикует навязывание дополнительных услуг "по умолчанию". Они посылают клиенту сообщения с предложением об услуге и, если тот не ответил на него, автоматически её подключают. По мнению сотрудника ЦБ, рассматривать молчание клиента как согласие — неправильно.