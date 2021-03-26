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Найден единственный способ сэкономить на услугах ЖКХ

Экономика » Финансы » Деньги

Единственный путь уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг — стать домовладельцами. Но и этот способ сработает не сразу и не коснётся платежей за воду, электричество и газ.

Найден единственный способ сэкономить на услугах ЖКХ

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий.

Он заявил, что "если вы не реализовали свои права собственника", то никак не сможете сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). То есть, "если не проводите собрания, не организовываете ТСЖ, ТСН, кооперативы", то тарифы устанавливают органы местного самоуправления или субъекты федерации. Речь идёт о тарифах на содержание общего имущества.

Если же "вы начнёте управлять своим домом сами", то возможность снизить плату за содержание общего имущества появится, но далеко не сразу. Наоборот, сначала расходы повысятся, потому что "беспроблемных домов не бывает", поскольку муниципальные власти совершенно не заботятся об их состояниях. "Где-то течёт крыша, где-то лифты в безобразном состоянии, где-то фундамент" и так далее. Все эти проблемы придётся решать за счёт увеличения платы на содержание дома.

Но уже через пару лет станет возможно "заморозить" тарифы, тем самым сэкономив на услугах ЖКХ.

Белолипецкий подчеркнул, что в случае с платежами за воду, электричество и газ сэкономить не получится, так как тарифы устанавливаются властями.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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