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Zewa не ожидает дефицита туалетной бумаги в России

Экономика » Производство

Производитель туалетной бумаги Zewa, компания Essity, не ожидает дефицита продукции на российском рынке из-за роста спроса на морские грузоперевозки. Тем не менее, компания продолжит внимательно следить за ситуацией.

Zewa не ожидает дефицита туалетной бумаги в России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Essity в России Карена Акопяна.

Он заявил: "Вопреки сообщениям в СМИ, дефицита туалетной бумаги не ожидается".

Акопян подчеркнул, что у компании есть доступ к достаточным мощностям по производству целлюлозы, чтобы обеспечить потребность россиян в туалетной бумаге. Также Essity не видит серьёзного риска для своих поставок материалов.

Тем не менее, ситуация, сложившаяся на рынке морских грузоперевозок, является дополнительной причиной продолжающегося роста цен на целлюлозу на мировом рынке. Это, в свою очередь, оказывает давление на российские цены.

Ранее агентство Bloomberg предупредило о возможных перебоях с туалетной бумагой. Дефицит продукции может возникнуть в мире из-за нехватки судов для перевозки соответствующего сырья из Южной Америки.

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Автор: Анастасия Гостищева
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