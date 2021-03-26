Минфин сравнил повышение ключевой ставки с холодным душем

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сравнил повышение ключевой ставки с холодным душем. Тем не менее, он выразил благодарность Центробанку.

Выступая на конференции Ассоциации банков России, Моисеев заявил, что все читали "Основные направления денежно-кредитной политики", где написано о необходимости нормализации процентной политики, то есть повышения ключевой ставки до 5-6%, сообщает "РБК". Но многие не верили в то, что ЦБ повысит ставку, говорили, что "4,25% — это навсегда".

При этом он выразил признательность Центробанку за такое решение, "ставка немного подросла" и люди поняли, что "вообще никто не шутит" и это "не просто были пустые слова на бумаге".

Ранее ЦБ неоднократно критиковали за такое решение.

В частности, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что нельзя исключительно одной ставкой бороться с инфляцией, которая носит немонетарный характер и "импортирована с мировых продовольственных рынков".

Ещё раньше российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что своим решением повысить ключевую ставку ЦБ "залез в карманы граждан и компаний". Он назвал это атакой на доходы россиян и бизнеса.