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МИД России в шоке от решения Норвегии заблокировал сделку с заводом

Экономика » Производство

МИД России обескуражен решением Норвегии отменить сделку по продаже завода Bergen Engines компании "Трансмашхолдинг". Приведённые аргументы — очевидно, надуманны.

МИД России в шоке от решения Норвегии заблокировал сделку с заводом

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Что касается вопроса относительно отмены сделки по продаже норвежского завода дизельных двигателей российской компании "Трансмашхолдинг", то, честно говоря, обескураживающая новость. Потому что она подавалась под предлогом защиты национальных интересов. Аргументы, которыми руководствовалась норвежская сторона при принятии этого решения, очевидно, надуманны", — заявила Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, норвежская сторона неоднократно заявляла о том, что "продукция завода и его разработки не подпадают под действие норвежских экспортных ограничений". Данная "сделка носит исключительно коммерческий характер", целью является вывод норвежского завода на новые рынки сбыта, разработка новой продукции и, наконец, гарантированная занятость норвежцев.

Напомним, на этой неделе министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила, что правительство приняло решение остановить продажу завода Bergen Engines российской компании "Трансмашхолдинг".

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Автор: Анастасия Гостищева
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