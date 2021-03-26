К началу 2021 года долговая нагрузка россиян установила новый рекорд — 11,7%. Об этом сообщила руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова.
Показатель долговой нагрузки рассчитывается как соотношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу.
При этом, по словам Даниловой, рост долговой нагрузки "не удивителен", учитывая пандемию коронавируса и сокращение реальных доходов.
Более того, без снижения ставок по кредитам, которое произошло в результате смягчения денежно-кредитной политики, рост долговой нагрузки был бы выше.
Как следует из презентации, представленной на Всероссийской банковской конференции, долговая нагрузка ипотечных заёмщиков составила 1,9%, продемонстрировав незначительный рост. Долговая нагрузка по другим кредитам увеличилась до 9,8%.
Реальные доходы населения за 2020 год сократились на 3,5%. Долги россиян перед банки за это же время выросли на 2,4 трлн рублей или на 13,8%, согласно данным Центробанка. Уже в 1 февраля 2021 года объём всех выданных россиянам кредитов превысил 20 трлн рублей.
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