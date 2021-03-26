Экономика России не пострадает от "пробки" в Суэцком канале

Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин заявил, что экономика России не пострадает из-за аварии, приведшей к блокировке Суэцкого канала. По его словам, российские компании не используют этот канал для крупных поставок.

Такое мнение Хазин высказал "Общественной службе новостей".

23 марта этого года контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, в результате чего проход между Средиземным и Красными морями оказался полностью перекрыт. К настоящему моменту в районе канала сформировалась "пробка" из судов. Эксперты предупредили, что из-за этого может пострадать ритмичность глобальных поставок. Многие компании уже заявили, что терпят убытки.

Среди судов, застрявших из-за аварии, есть и российские танкеры с нефтью. По оценкам Министерства иностранных дел России, проблему удастся решить только через несколько недель.

Но, по мнению Хазина, "пробка" в Суэцком канале не несёт прямых убытков, поскольку российские компании не используют этот канал для крупных поставок.

"Я не вижу никаких прямых угроз экономических потерь для нашей страны из-за блокировки Суэцкого канала", — сказал он.