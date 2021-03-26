В феврале 2021 года количество выданных россиянам автокредитов упало до минимума с мая 2020 года — 59,1 тысячи. Сложившаяся ситуация может быть связана с отсутствием у дилеров избытка популярных моделей автомобилей.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
По сравнению с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов снизилось на 2,3%.
Эксперты считают такой результат спецификой российского автобизнеса. По их словам, автокредиты выгодны и продавцам и покупателям за счёт получения дополнительной скидки: дилер реализовывал избыток автомобилей, а автолюбители экономили на покупке.
Но в настоящее время "у дилеров избытка массовых автомобилей не отмечается, поэтому и нет цели продать автомобиль любыми способами". Граждане сталкиваются даже с тем, что и за "живые" деньги не всегда удаётся приобрести нужный автомобиль. Сформировался так называемый рынок продавца.
Эксперты прогнозируют, что ситуация продержится ещё в течение какого-то времени, а после снова наступит рынок покупателя — автопроизводители заполнят склады дилеров.
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