Россиянам разонравились автокредиты

В феврале 2021 года количество выданных россиянам автокредитов упало до минимума с мая 2020 года — 59,1 тысячи. Сложившаяся ситуация может быть связана с отсутствием у дилеров избытка популярных моделей автомобилей.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

По сравнению с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов снизилось на 2,3%.

Эксперты считают такой результат спецификой российского автобизнеса. По их словам, автокредиты выгодны и продавцам и покупателям за счёт получения дополнительной скидки: дилер реализовывал избыток автомобилей, а автолюбители экономили на покупке.

Но в настоящее время "у дилеров избытка массовых автомобилей не отмечается, поэтому и нет цели продать автомобиль любыми способами". Граждане сталкиваются даже с тем, что и за "живые" деньги не всегда удаётся приобрести нужный автомобиль. Сформировался так называемый рынок продавца.

Эксперты прогнозируют, что ситуация продержится ещё в течение какого-то времени, а после снова наступит рынок покупателя — автопроизводители заполнят склады дилеров.