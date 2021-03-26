Главными ошибками при создании пассивного дохода являются жадность и проецирование прошлого на будущее. Об этом в беседе с "Правдой.Ру" рассказал финансовый и биржевой аналитик Степан Димура.
По его словам, "люди у нас достаточно жадные" и поэтому купят не облигации федерального займа (ОФЗ), а какие-нибудь корпоративные облигации или "ещё что-нибудь" с более высокой доходностью, которые им посоветуют финансовые консультанты.
Также люди ошибаются, когда вкладывают в финансовые инструменты, показавшие хорошую доходность в прошлом, в надежде, что "их будущее будет также хорошо". "То есть, проецируют прошлое, которое было достаточно безоблачным в общем плане, если брать за последние лет 20-30, относительно безоблачным, на тот факт, что будущее будет таким же безоблачным", — пояснил Димура.
"Сколько было компаний, которые считались абсолютно надёжными, эмитентами и тому подобное? Люди покупали их облигации, и институциональные фонды покупали, и страховые компании. А потом бац — и компании нет вместе с облигациями", — привёл пример аналитик.
Поэтому "всегда задавайтесь вопросом", означает ли факт, что компания держится на плаву, то, что через 5-10 лет всё будет по-прежнему. Достаточно часто ответом на такой вопрос является слово "нет".
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