Аналитик перечислил признаки надвигающегося обвал рынка акций

Чтобы предсказать крах рынка акций, нужно знать признаки, свидетельствующие о том, что он возможен в ближайшей перспективе. Есть несколько признаков, которые должны насторожить, но они очень размыты по времени и проявлениям.

Об этом агентству "Прайм" рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Одним из таких признаков является длительный рост фондовых индексов, значительно опережающий рост экономики или соответствующих отраслей. Это называется "перекупленностью рынка".

Ещё одним признаком надвигающегося обвала рынка акций является "инверсия кривой доходности гособлигаций". Под этим термином подразумевается ситуация, когда доходность двухлетних гособлигаций становится выше доходности десятилетних гособлигаций. Это сигнал, что в течение года или полутора лет в экономике произойдёт спад, который ударит и по стоимости акций.

В настоящее время наблюдается "перекупленность" индексов и всё чаще прогнозируют надвигающийся обвал. Но он не случится, пока в экономику закачиваются огромные деньги, которые препятствуют падению рынка акций.