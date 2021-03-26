Подсчитаны потери от "заморозки" цен на подсолнечное масло

Производители подсолнечного масла потеряли от "заморозки" цен около 15 млрд рублей. По итогам года ущерб может достичь 50 млрд рублей. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на расчёты консалтинговой компании KPMG.

На каждой тонне продукта, проданной на внутреннем рынке, компании теряют по 30-40 тысяч рублей. При этом без "заморозки" стоимость подсолнечного масла была бы в разы выше, чем 110-120 рублей за литр. Справедливая цена, учитывая мировой рынок, составляет около 200 рублей за литр.

Это связано с тем, что из-за погодных условий в Болгарии, России, Румынии и на Украине урожай масличных культур существенно снизился. Поэтому на мировом рынке тонна подсолнечного масла стоит более $1 тысячи, хотя ранее была не дороже $750.

Сами производители заявляют о более скромных потерях. В частности, исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев считает, что потери составили 7,5 млрд рублей. Ещё столько же производители потеряют до конца сезона. Он объясняет меньшие потери тем, что они были частично компенсированы экспортными поставками.

Ранее производители согласились "заморозить" цены до августа, если правительство не будет вводить экспортную пошлину. Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что экспортную пошлину начнут взимать с 1 сентября 2021 года.