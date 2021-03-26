ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

Центробанк РФ отозвал лицензию у банка "Мегаполис", который занимал по размеру активов 234 место в банковской системе. Выплаты по вкладам начнутся не позднее 9 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Как сообщает пресс-служба ЦБ, банк "Мегаполис" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Поэтому в течение 12 последних месяцев Центробанк применял к нему меры надзорного регулирования, в том числе ограничение на привлечение вкладов и обмен иностранной валюты.

Также банк "Мегаполис" занижал величину требуемых резервов по кредитной задолженности и завышал стоимость имущества. Всё это делалось, чтобы скрыть реальное финансовое положение.

Во время тайной закупки валюты регулятор обнаружил, что банк не отражает эти операции в отчётности. Информация об обнаруженных действиях с признаками преступления будет направлена в правоохранительные органы.

Банки-агенты, которые будут выплачивать по вкладам "Мегаполиса", выберут не позднее 1 апреля 2021 года, а выплаты начнутся не позднее 9 апреля 2021 года.