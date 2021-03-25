Как защитить деньги при онлайн-покупках

В онлайн-пространстве схем для мошенничества гораздо больше, чем в реальной жизни. О том, как защитить свои деньги при онлайн-покупках, "Правде.Ру" рассказал заместитель генерального директора компании Zecurion Александр Ковалёв.

Главная задача, по его словам — оградить себя от фишинговых сайтов, которыми часто пользуются злоумышленники.

Фишинговая страница — это копия настоящего сайта известного интернет-магазина, банка и любой другой компании, который позволяет дистанционно покупать товары и услуги. Все вводимые на фишинговом сайте данные попадают мошенникам.

Проверить, настоящий или фишинговый сайт, можно по домену, хотя мы не всегда знаем точный адрес. Поэтому проще ввести название компании в поисковике и он выдаст ссылку на настоящий сайт.

По словам Ковалёва, чаще всего подделывают сайты казино и бесплатных игр, потому что это легче и пользователи таких ресурсов менее внимательны — ими движет азарт. Сайт, например, Сбербанка подделать сложнее, но и такое случается.

Также, чтобы обезопасить себя при онлайн-покупках, следует завести виртуальную карту и пополнять её только на сумму предстоящей покупки. Даже если вдруг вы нарвётесь на мошенников, то потеряете не так много: данные основной карты останутся в секрете, а деньги на ней — в сохранности.