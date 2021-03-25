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ЦБ предостерёг инвесторов от покупки квалификации

Экономика » Рынки » Фондовый рынок

Центробанк РФ предостерегает начинающих инвесторов от формального получения статуса квалифицированного, который даёт более широкий доступ к финансовым продуктам. Тем самым, по словам первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, инвестор увеличивает для себя риски.

ЦБ предостерёг инвесторов от покупки квалификации

Об этом он заявил в интервью блогеру Александре Вальд в Instagram.

По словам Швецова, есть такая лазейка у брокеров, называемая "окваливанием", которая позволяет очень быстро перевести начинающего инвестора в квалифицированные: по счёту прогоняются обороты. И вот, за 1-2 тысячи рублей ты уже квалифицированный инвестор.

Швецов считает это плохой практикой, потому что разделение инвесторов — это рубеж защиты человека от рисков, которые он не понимает. И когда инвестор переступает этот рубеж, да ещё и за деньги, то "просто увеличивает объем рисков, которые он принимает".

"Если ты получил статус "квала" таким образом, заплатив за это пару тысяч рублей, и получил эти погоны, это не значит, что ты молодец. Это значит, что ты начинаешь прыгать с парашютом, не удосужившись понять, как парашют работает. К сожалению, некоторые доверчивые граждане на это идут", — с огорчением признал он.

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Автор: Анастасия Гостищева
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