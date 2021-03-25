Согласно данным Центробанка РФ, доля иностранцев, владеющих облигациями федерального займа, к 1 марта 2021 года снизилась до 22,7%. Это минимум с апреля 2016 года.
В абсолютном выражении объём облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащий иностранцам, снизился за февраль на 60 млрд рублей и составил 2,14 трлн рублей.
При этом совокупный объём ОФЗ, размещённый Министерством финансов, вырос на 155 млрд рублей и составил 13,86 трлн рублей.
Снижение доли иностранцев на рынке ОФЗ началось в ноябре 2019 года за исключением некоторых месяцев незначительного роста. На 1 ноября того года доля составляла 32%, а уже через месяц — 31,9%.
При этом сами вложения иностранцев не снижались, а росли, но Минфин опережал их темпами размещения гособлигаций.
Ранее ЦБ сообщал, что большую часть иностранных инвесторов, вложивших в ОФЗ, составляют британцы и американцы. На начало 2021 года инвесторам из Великобритании и США принадлежали российские гособлигации на 947 млрд и 944 млрд рублей соответственно. Их вложения в общем объёме размещённых ОФЗ занимали долю в 6,9%.
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