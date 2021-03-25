У Кремля "ничего не лихорадит"

Кремль не считает, что курс рубля лихорадит из-за ожидания новых санкций со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит. Волатильность, может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного — может быть, но ничего не лихорадит", — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о состоянии рынка рубля и российского долга, которые находятся в лихорадочном состоянии.

Пресс-секретарь также сообщил, что Кремлю ничего не известно о сроках введения и масштабе возможных санкций. По его мнению, "это нужно спрашивать в Вашингтоне".

На прошлой неделе США объявили о новых торговых санкциях против России. Ограничения коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. При этом до 1 сентября текущего года будут действовать исключения в отношении товаров, связанных с авиацией и космосом, предметов для шифрования и технологий программного обеспечения.

На этой неделе курс евро впервые с 25 февраля превысил 91 рубль, но уже сегодня опустился до 90 рублей. Курс доллара демонстрировал аналогичную динамику.