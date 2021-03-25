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Россиянам разрешат банкротиться через портал госуслуг

Экономика » Финансы » Деньги

Министерство экономического развития РФ хочет сделать процесс внесудебного банкротства физических лиц более доступным, разрешив подавать заявление через портал госуслуг. Пока должники с задолженностью до 500 тысяч рублей могут подать заявление в МФЦ.

Россиянам разрешат банкротиться через портал госуслуг

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на Минэкономразвития. В ближайшее время ведомство опубликует соответствующий законопроект для общественного обсуждения.

Процедура внесудебного банкротства стала доступной гражданам с 1 сентября 2020 года. Подать заявление в МФЦ могут должники с задолженностью от 50 тысяч до 500 тысяч рублей по кредитам, налогам, договорам поручительства и алиментам. Кроме того, для упрощённого банкротства в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества. Процедура внесудебного банкротства длится шесть месяцев, после чего все долги списываются.

По данным Минэкономразвития, к настоящему моменту процедура упрощённого банкротства начата в отношении 3 тысяч человек. По состоянию на 22 марта 2021 года банкротами признаны 210 человек. 5,8 тысяч заявлений отклонены из-за несоответствия критериям процедуры.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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