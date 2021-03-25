Глава Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что инфляция достигла пика и в ближайшее время индекс потребительских цен в годовом выражении начнёт снижаться.

"У нас еще неделю назад стабилизировалась на уровне 5,8%", — сказал он, но "мы пошли на снижение — 5,7%". Только это связано, отнюдь не с замедлением роста потребительских цен. За последнюю неделю инфляция, по данным Росстата, ускорилась до 0,18% после того, как "провалилась" неделей ранее до 0,1%.

Причиной замедление показателя в годовом выражение стало вхождение в расчёт предкарантинного всплеска инфляции в марте 2020 года, что и отметил министр.

Тем не менее, Максим Решетников уверен, что инфляция в принципе находится на пике и "скорее уже на полке в сторону снижения идём, и дальше рассчитываем, что год к году инфляция начнет снижаться".

По итогам 2021 года инфляция "может уложиться в 4%", допускает Решетников.

Ранее "Правда.Ру" писала, чем отличается официальная инфляция от той, что мы на самом деле видим в магазинах.