В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за нехватки мощностей для доставки сырья из Южной Америки. При этом спрос на туалетную бумагу вырос из-за ограничения работы магазинов, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в последнее время вырос спрос на перевозки грузов морем, что привело к нехватке обеспечивающих их судов. Первыми пострадали экспортёры товаров, перевозимых в контейнерах. В дальнейшем кризис может перекинуться на грузы в других упаковках — мешках, бочках и ящиках.
О проблемах с экспортом древесной массы, полуфабрикатом дли туалетной бумаги, рассказал глава бразильской компании Suzano SA Вальтер Шалька. На долю данного предприятия приходится около трети мировых поставок древесной массы.
Суда с грузом стали приходить реже и в дальнейшем ситуация может ухудшиться. В результате возникнут перебои с поставками сырья производителям туалетной бумаги и, как следствие, ограничение её выпуска.
Между тем, из-за третьей волны распространения коронавируса в отдельных европейских странах ввели карантинные ограничения, распространившиеся, в том числе на работу магазинов. Потребители в такой ситуацию увеличивают домашние запасы, включая туалетной бумаги, тем самым создавая дополнительный спрос.
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